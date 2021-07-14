菱光大登廣告要買達勝伍的股權，反制達勝伍投資的鈺叡公開收購菱光，菱光董事長黃育仁14日控告包括郭冠群在內的達勝伍五名董監事涉及背信。郭冠群對此表示，若股權賣給菱光，有違法、違約疑慮，絕不可行。
達勝伍指出，菱光、東友都有發函給達勝伍，表達願以「優於潛在買家之價格，買受達勝伍創投持有鈺叡公司股份」；如達勝伍未與其洽談最有利價格，即涉及背信。
郭冠群14日表示，根據規定，轉讓持股應遵循鈺叡股東合資協議書，才能維護達勝伍創投股東權益，如未經鈺叡其他股東同意，達勝伍創投無法轉讓持股，而鈺叡其他股東均表明不同意達勝伍轉讓予菱光、東友，因此達勝伍不會轉讓股權給菱光，否則就可能違法違約。
郭冠群表示，鈺叡對菱光進行公開收購，希望能促成菱光的轉型與升級，立意良善，如鈺叡對菱光進行公開收購同時，菱光受讓鈺叡持股，會使菱光持有自己公司的股份，恐有違法之疑慮。
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