ØZI（右）、吳卓源日前深夜無預警曬親暱合照，大秀好交情。（摘自IG）

ØZI、吳卓源（Julia）13日深夜無預警同時在IG上傳2張親暱合照，只見ØZI霸氣搭著吳卓源的肩膀，另一張ØZI更是用手戳著吳卓源臉頰，吳卓源則是依偎在 ØZI身上、可愛嘟嘴，彼此也在對方的貼文下留言愛心的表情符號，關係耐人尋味，粉絲也敲碗2人「在一起」、「請原地結婚」。

對此， ØZI經紀人14日表示：「他們就是好朋友，不用想太多。」更澄清照片是半年前拍，當時因為是用底片相機，時隔現在才剛洗出來，2人是都很喜歡這照片，才會一起上傳IG， ØZI經紀人也笑虧如果他們真的是談戀愛才不會發出來，「又不是要官宣。」至於歌迷也敲碗希望能聽到 ØZI、吳卓源一起合作歌曲， ØZI經紀人賣關子說等到天時、地利、人合他們就會有合作機會，敬請期待。

ØZI目前人在美國進行新專輯錄音製作，即將告一個段落，預計將在8月底返台開工。OZI時常在IG分享日常生活，他日前在忙碌中特地抽空去看美國知名綜合格鬥比賽，興奮開心秀出格鬥台上的熱鬧影片，甚至還在現場巧遇到美國前總統川普，頑童MJ116的大淵、玖壹壹成員春風等人紛紛留言：「好酷喔」、「爽」。