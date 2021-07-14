台北市今晚間再度公布最新北市1例確診個案的公共場域足跡，確診者案15396曾在7月9日、10日連續兩天，早上5點45分至下午2點在信義區的永利市場，日前永利市場已封市3天急清消。

北市府表示，永利市場攤販(案15396) 與案15255一起在環南市場批菜，案15255確診後，北市府立即進行疫調匡列接觸者安排隔離，並啟動精準疫調，提前替親密接觸者於隔離期間採檢，一名攤商於居隔期間確診 (7/12確診，編列案號15396)。

目前永利市場內部攤販已全數封攤，7/11日清消完成，停業至15日。