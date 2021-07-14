美國海軍仍在苦惱艦隊數量，究竟要不要以355艘軍艦為目標，還是「汰舊留新」進行縮編？此時，共和黨參議員湯姆·科頓 (Tom Cotton)就 擔心，如今的美國海軍實力，可能已衰弱到打不過中國大陸 。

科頓是在星期二接受福斯新聞(Fox News)採訪時，提到他對美國海軍實力的懷疑，除了艦隊的縮編是警訊以外，軍官的素質與面對挑戰的心態也不如以往。

科頓說：「我認為美國水面海軍，包括驅逐艦和其他水面艦艇的指揮官需要態度變革。30多年前，蘇聯解體使得美國海軍失去競爭對手，我們艦隊指揮官的心態也失去面臨開戰的決斷力。這不是我的主觀看法，也不是其他同黨國會議員的看法，而是基層水手、官兵的看法。」

「....我們海軍艦的最重要的事情，就是有沒有做好與中共海軍作戰的準備？對此，我是很懷疑的。中國大陸正在進行大規模的造艦工作，顯然，我們美國也必須如此，我們需要建造更多的軍艦，才能有更強大的海軍。而同樣重要的是，我們也須有有足夠的高素質的官兵。」

「然而，一份報告顯示，在某些情況下，艦隊軍官的新知教育，只是獲得了 23 張 DVD，還附注『請在空閒時間記得閱讀』，這實在太草率了，我們永遠不會對海軍飛行員這樣做，也絕對不會對海軍核子工程師這樣做。那麼同理，我們也不應該對水面戰軍官這樣做。他們應該得到更好的教育，他們指揮的水手也應該得到更好的待遇。」

然而，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)並不認同這種觀點，他在 5 月下旬指出，他不會因為俄羅斯或中國大陸海軍力量而失眠一分鐘，他認為，如今的美國海軍仍是舉世無匹。