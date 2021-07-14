針對疫苗施打統計方式是否為蔡英文總統指示的相關議題，總統府發言人張惇涵今（14）日表示，蔡總統有請中央流行疫情指揮中心參考國際方式，詳實發布疫苗接種進度，讓國人及國際清楚了解。

張惇涵表示，陳時中指揮官今日也公開說明，包括美國CDC、英國牛津大學、BBC、CNN、紐約時報、彭博社、日本讀賣新聞等，都使用「劑次人口比」的方式，計算疫苗覆蓋量，「不是因總統要求而做」，而是要讓數據在國際間能夠被看得更清楚。

他強調，實際上，若到疾管署官網「COVID-19疫苗統計資料」頁面查詢，即可清楚看到，我國統計方式都是完整呈現，同時呈現劑次人口比，以及第一劑、第二劑施打進度。

張惇涵表示，部分有心人士意圖操作這個議題，只要稍加了解實情，就能清楚知道，這既是毫無查證，更是毫無意義的假議題。一路以來，「公開透明」都是台灣防疫的重要原則，操作這類議題只是混淆社會視聽，對防疫工作毫無意義的事，應該適可而止。