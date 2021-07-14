埔里虎頭山是全台少有的飛行傘運動區域，可補足日月潭水域、陸域活動之外的空域運動觀光。（南投縣府提供／黃國峰南投傳真）

日月潭國家風景區，去年將國家地理中心碑區域納入區內，要將此區規劃成特色景點，擬增收埔里高工旁用地來做為停車場，並發展虎頭山空域運動觀光，於山頂設景觀平台、公廁與休憩服務等設施，交通部觀光局長張錫聰，指出要以世界級環境美學打造「台灣之心」，成為國內外遊客必訪的國際新景點。

中央重視發展國家地理中心碑區域，交通部參事賴明煌今年2月曾會同日管處、埔里公所勘查評估，研擬徵收變更埔里高工旁約1.8公頃公兒用地做停車場使用；日前交通部觀光局長張錫聰，會同行政院中部聯合服務中心及地方，再次會勘虎頭山區域。

埔里鎮長廖志城表示，虎頭山山頂能遠眺山景，鳥瞰埔里盆地，且周邊有飛行場、虎嘯山莊，是周邊3條步道的匯集地，假日人潮絡繹不絕，但卻無供遊客賞景的景觀平台、公廁，以及商店、遊客諮詢站等設施，建議應重視該區發展性，進行前瞻設置，作為虎頭山未來觀光發展需求。

行政院中部中心執行長蔡培慧執行長表示，虎頭山是中部最佳的飛行傘運動基地，也是全台少數的飛行傘運動場域，可補足日月潭風景區有萬人泳渡的水域、自行車旅遊的陸域活動之外的空域運動觀光，打造更多元主題型體驗旅遊。

觀光局長張錫聰說，台灣地理中心碑區域，先天條件很好，非常具有觀光發展潛力，地方的建議，會審慎評估，做完整、完善、具遠見之規劃，會全力促成，以世界級環境美學打造「台灣之心」，成為國內外遊客必訪的國際新景點。