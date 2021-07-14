近期美國股市屢次創下歷史新高，帶動市場樂觀情緒上揚，多家大型科技股周二（13日）齊創盤中新高，摩根士丹利財富管理公司（Morgan Stanley Wealth Management）警告，如今科技股估值過高，達到2000年網路泡沫時期的峰值，導致大盤更加脆弱，美股回落15%的可能性隨之攀高。

美國Q2財報季正式拉開序幕，百事可樂、高盛、摩根大通打頭陣，於13日美股盤前相繼公布上季財報，業績均優於預期，提振市場樂觀情緒；隨著高盛、摩根大通等公司Q2財報表現亮眼，市場期待科技巨頭Q2財報，微軟、亞馬遜、蘋果和Alphabet等大型科技公司昨日齊創盤中歷史新高。

《商業內幕》報導，摩根士丹利財富管理公司最新報告指出，在低利率的推升之下，促使科技股估值觸及網路泡沫時的高峰，科技股的市銷率（Price-to-Sales Ratio 即股票的一種估值指標）也處於網路泡沫時期的最高水準。

該公司投資長沙萊特（Lisa Shalett）指出，這種現象的問題在於，科技業的盈利能力和利潤情況都很脆弱，儘管長期的成長趨勢能夠抵禦經濟成長所帶來的變化，但目前所面臨的是前所未見的逆境，包括投入成本上升、美元疲軟、競爭更加劇烈、稅收增加、監管力道更嚴格。

倘若這些問題對科技產業造成衝擊，美股大盤亦將面臨下挫的風險，沙萊特稱，當市場基礎廣泛，並就監管、地緣政治、政策和經濟結果等有風險的問題上達成共識時，市場的表現往往十分強勁。

沙萊特指出，如過去2個月所注意到的，股市在持續收窄的基礎不停的攀高，敘事也變得越來越混亂，也因此，股市回調的風險也一直在上升。