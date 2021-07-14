女星峮峮（吳函峮）是中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員之一，2017年時在球場應援的影片，因身材太有料爆紅，甚至紅到日本，高人氣程度不僅躍升啦啦隊女神，更成為國民女友；最近峮峮因為中職復賽，好心情寫在臉上外，她還分享一段私下熱舞29秒影片，舉手投足小蠻腰和翹臀都被看光，又電暈一票網友。

昨（13）日峮峮在IG曬出一段抖音挑戰的影片，是跟著音樂跳最近流行的「抖鷹舞（Eagle Challenge）」，對著鏡頭隨著音樂扭動身軀，做出各種英文字母的手是，讓網友一起猜猜看；畫面中峮峮穿著短版上衣和迷你裙，一舉手衣服直接掀到豐滿雙峰上，露出大片肉色，秀出纖細小蠻腰，扭動時翹臀也特別亮眼。

峮峮熱舞影片，讓不少網友再度被電暈。(圖/ 摘自峮峮IG)

而峮峮原本就是啦啦隊員，跳起舞來更有魅力，連曾獲得世界街舞大賽前三名的男星許凱皓都留言稱讚「好強」；一大票網友們更讚嘆不絕，「好好看喔」、「29秒的影片怎麼花了我半小時」、「最可愛」、「最喜歡看峮峮跳舞了」、「真啦啦隊女神」、「看起來根本不像已經31歲」。

因疫情影響，中華職棒賽事停賽超過兩個月，身為中信兄弟啦啦隊的峮峮，少了到場邊應援的工作，這段期間都只能透過臉書或IG跟粉絲互動；終於在政府宣布微解封後，峮峮也熱情分享中職復賽消息，更滿心期待地表示，「看球的日子肥（回）來哩」。