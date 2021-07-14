7月15日起，中國人民銀行下調金融機構存款準備金率（RRR）0.5個百分點，法國外貿銀行亞太區經濟研究部門14日指出，研判有三大理由：首先，即使政策基調已轉向實現可持續增長，但中國經濟仍需更有力的支持以維持穩定；其次，6月PPI顯示通脹壓力已有所緩解；第三，中國中期借貸便利（MLF）到期金額將創歷史新高，2021年三季度達到人民幣1.7兆，四季度高達人民幣2.45兆，突顯釋放流動性對保持銀行業平穩運行至關重要。

「此項新措施可說既在預期之中，也在意料之外」，該研究團隊表示，預期之中的是在流動性收緊的環境下，2021下半年經濟增長可能會面臨壓力，意味著需要採取措施以應對經濟放緩。至於意料之外的是，人行政策調整的方式和時機，竟然搶在第二季GDP數據發佈之前，全面下調存款準備金率。

大陸官方同步在7月15日發佈2021年第二季GDP數據，法國外貿易行認為，相關數據值得關注，但更加值得追蹤的是7月經濟數據、8月MLF操作，後者對於未來貨幣政策的走勢可能更具參考意義。