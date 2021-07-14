蘇晏霈疫情期間迷上網購。（friDay影音提供）

friDay影音為陪伴觀眾宅在家齊心抗疫，也服務廣大的用戶，即日起播映由王珮華製作及江祖平、王瞳等人演出的《大時代》電視劇、石英跟陳美鳳等人主演的《嫁妝》，還有方馨、蘇晏霈主演的《幸福來了》等叫好又叫座的八點檔。 在《大時代》中演活武則天轉世的王瞳認為，在防疫期間，線上串流平台能提供不同類型戲劇給民眾選擇，對觀眾來說超棒的，尤其《大時代》這一部戲是幕前幕後工作人員辛苦完成的作品，好的作品讓更多人看見，身為演員的她相當感動。

王瞳在《多情城市》殺青後，索性把頭髮剪短，被形容有如女大生，她笑說，防疫期間這髮型比較好整理，此外，她還練就一身好廚藝，每天都開冰箱想著煮甚麼好料，也趁機把家裡整理乾淨。雖然戲已殺青，但王瞳直說還是沒有閒下來，平常就忙「耶一同進城」youtube的影片拍攝以及剪輯，多的時間就拿來運動，跟艾成在家一起打拳擊。她希望疫情趕快平穩，「艾叻沙」生意恢復以往，大家都能夠身體健康。

蘇晏霈聽到好戲要在friDay影音播映相當開心，她表示這部《幸福來了》也是她拍八點檔以來，第一次挑戰丑角「真美」，在劇中扮醜以外，聲音跟穿著也有很大的突破，這次在平台上播出，又可以讓更多人看看不一樣的蘇晏霈，讓她相當期待。她回想當初拍戲時情景，因王中皇飾演黑社會老大，每一個人對他畢恭畢敬，但因與他關係是父女，「所以只有我可以直接嗆罵他」，戲劇反差笑果十足。她現在遇到王中皇還是會稱呼「爸爸」，王中皇也會回「妳乖喔」。

蘇晏霈透露在防疫期間，幾乎天天都在家追劇，從台劇、韓劇到美劇，有時候會追太勤，不知不覺就天亮了。除追劇以外，還迷上網購，從生活用品到冷凍食品等包羅萬象，她強調雖是網購，但包裹來的同時，會用消毒液將包裹消毒一次，減少出門的次數，養貓咪的她，還笑說多了吸貓的時間，超級療癒。

除了民視八點檔大戲《大時代》、《嫁妝》、《幸福來了》之外，friDay影音也將上架金馬影帝莫子儀、金鐘視后黃姵嘉演出的《台北歌手》與台北電影節最佳新人蔡嘉茵主演的《女孩上場》，吸引觀眾眼球。