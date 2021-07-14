對於民進黨團指藍營執政縣市疫苗接種率或庫存率在後段班，國民黨強調，民進黨執政造成3＋11防疫破口，導致疫情爆發700多人枉死，但蔡政府採購疫苗到貨比例低，顯然中央防疫失能才是民怨高漲的主因，民進黨不深自檢討，卻如此厚顏地搞政治惡鬥去批評認真防疫的縣市，根本是無能卸責、毫無自省。

國民黨解釋，各縣市並非統一同時施打疫苗，配送疫苗的時間點也不一，以同一個截止時間點來計算各縣市的施打數據，無法實際呈現各縣市真實疫苗施打現況。

國民黨舉例，台中市80％疫苗集中在快打站，根據中央疫情指揮中心7月8日統計，台中接種率為28.49％，排名六都第2；而台東縣第一批AZ疫苗達成率100％，第二批莫德納達成率89％，第三批莫德納於7月15、16日施打。

花蓮縣部分，7月9日中央撥補1萬5820劑莫德納疫苗，占撥給花蓮全部莫德納疫苗4萬9120劑的32.2％，加上之前施打所剩的疫苗，花蓮縣規劃於7月13、14日2天大型接種站，預估可施打約2萬劑，則所剩劑量不到20％，花蓮縣疫苗覆蓋率將達22％。

此外，國民黨強調，新北市政府已經說明，庫存的疫苗中還包括中央寄放在新北或台北施打對象第7類人員的數額，這部分數量雖然算放在新北的數量，但都是由中央來做統籌安排；台東縣也有5千多劑為中央控管的第七類的專案施打量，通知以及疫苗的撥補皆由中央政府直接主政。

國民黨表示，民進黨團忽略中央寄放在地方的疫苗數量，卻用此庫存量排名來指摘藍營縣市，顯然是刻意誤導，並強調各縣市的疫苗接種並不是比賽，應根據各縣市情況不同，依順序、穩定安全的施打步驟來進行。

國民黨批評，民進黨刻意忽略中央寄放在各縣市的疫苗數量，意圖以偏差的數據製造各縣市的差異，明顯是進行政治惡鬥的操作，請民進黨適可而止，當人民全心防疫之際，當權者的誤導、鬥爭、卸責只會讓國人更加厭惡。