三級警戒發布後，視障按摩和庇護工廠都配合防疫停業，桃園市府為照顧身障者，除補助每家庇護工廠24萬元維持營運，也幫忙造冊，15、16日以專案協助視障按摩師141人、庇護性就業者及見習者81人，可到衛生所施打疫苗。

桃園市勞動局統計，5月16日起已有84家視障按摩配合防疫暫停營業，但桃園市按摩業職業工會前理事長感嘆，如今三級警戒延長，又要停業至7月26日，去年受疫情衝擊，幾乎都虧本在做，年初部桃專案更曾站9小時沒客人，如今直接停擺，只有房租、水電等支出，零收入，直言視障被歸類在八大行業，恢復遙遙無期，且未來解封後也須跟民眾近距離接觸，但接種疫苗也只能依年齡分批施打，希望能跟八大切割，另外造冊施打疫苗。

勞動局長吳宏國不諱言，疫情衝擊各行各業，近身產業的視障按摩師更首當其衝，桃園共有217位視障按摩師，勞動部已協助視障按摩師紓困補助，提供從事按摩工作的視障，1次發給3個月共4萬5000元，已有77人受惠，另外49位自營作業者或無一定雇主的視障按摩勞工，則有生活補貼1至3萬元不等，至於其餘91人為企業晉用，停工期間仍要支付基本工資。

勞動局指出，目前對於工作能力不足的身心障礙者提供庇護性就業服務，為支持其繼續提供服務，對於因疫情影響減班休息，人事費及相關補助經費，仍持續提供補助，另購買防疫用品相關費用，也可從行政費中支應；庇護員工有減班休息情形，可運用「安心就業計畫」申請薪資差額補貼。

勞動局說，為加強協助庇護工場營運，每家補助24萬元，補助項目範圍為租金費用、庇護工場人事費、進貨支出及行銷宣導費用等營運支出，補助期間即日起至今年12月31日。庇護性就業者於4月30日前已參加就業保險且月投保薪資於2萬3100元以下者，得領取部分工時勞工疫情工作補貼，每人補貼1萬元。

桃園市長鄭文燦也考量疫情期間身心障礙者處於弱勢處境，視障按摩師因需近距離且直接接觸民眾提供按摩服務，染疫風險較高；庇護性就業者多為第一類心智或精神障礙者，其中包括中、重程度障礙者，特別專案安排於7月15及16日至衛生所施打疫苗，共有141名視障按摩師和81名庇護性就業者及見習者受惠。