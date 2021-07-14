財政部公佈，資金專法落日前第2個月的資金回台申請的金額只有135億元，跟上個月數字不相上下。資誠聯合會計師事務所家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛表示，雖然資金專法距落日僅剩1個月，預期不會像第一年結束前1個月暴增數百億。分析主因是大部分台商在第一年8％低稅率時已規劃回台。第二年回台的台商，大部分是來不及規劃、或者是遊移不定而在第二年才申請。

洪連盛觀察仍有大部分台商未依循資金專法申請回台，主要原因有多點。第一是資金回台專法的資金用途受到極大限制，有台商卻步申請。

第二是雖然資金專法落日後，行政院必須在1年內公告CFC受控外國公司反避稅法規的事宜與日期，但仍有多數台商覺得台灣資訊交換程度不高，存有僥倖心態；第三則是想申請資金回台的台商大部分已在第一年完成。

值得注意的是，資金專法落日後，台灣可能很快實行CFC反避稅法，台商在申報綜合所得稅時會大幅增加申報複雜度。洪連盛建議，台商應盡快尋找專業協助，釐清境外公司是否符合CFC規範？有沒有能力自己提供境外公司的財務報表、是否有適合查核簽證專家等事宜。