外交部委託外貿協會14日辦理「2021中東市場臺灣農水產品線上洽談會」，突破疫情限制，持續協助國內業者開拓中東市場；包括生鮮蔬果業者臺農發公司，以及冷凍海鮮供應商旺全國際與元家企業均獲多家買主線上洽談。

此次線上視訊洽談會由外交部司長蔡允中及貿協秘書長林芳苗共同主持，蔡允中表示，中東地區農水產品消費需求具成長潛力，在過去十年進口量成長近兩倍，自2010年從258億美元成長至2020年531億美元，尤其是阿曼及阿拉伯聯合大公國對於海鮮的需求量每年每人平均消費超過28公斤，在全球更是名列前茅，遠超過全球平均值20公斤。

林芳苗也提及臺灣優質農水產品種類多樣化且各具特色，透過這個媒合平台，擴大臺灣與中東國家在農水產貿易的合作；尤其生鮮蔬果業者臺農發公司，以及冷凍海鮮供應商，旺全國際與元家企業均獲多家買主線上洽談，其中沙國及阿聯買主對我商虱目魚等多項魚類產品下單意願高。

優質農水產品業者包括以浦燒鰻魚「新城國際實業」、水產品加工之專業品質檢驗實驗室「元家企業」、農水產品出口平台「臺農發」、「匯永實業」、「3點1刻」的「石城實業」、蛋捲名店「福義軒食品廠」、冷凍海鮮的「旺全國際」、全球水產品供應鏈「嘉豐海洋國際」等展開30場次的線上1對1洽談。