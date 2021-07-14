香港新冠疫苗2月底開打至今已逾4個月，香港衛生署今日（14日）公布，截至11日，過去的一個星期，共接獲131例接種新冠疫苗的異常事件報告，期間有2例曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。

據了解，2例疑似接種疫苗後死亡案例包括1名52歲男子，曾接種科興疫苗，初步解剖發現死因是心臟病，以及另1名34歲男子，曾接種由BNT疫苗。據港媒報導，該名任職廚工的34歲男子上10日偕友到香港中環蘭桂坊消遣，隔日暈倒送院不治。

香港衛生署表示，截至11日晚上8點，香港共接種了超過439萬劑新冠疫苗，已接種至少1劑疫苗的民眾約259萬名，佔香港12歲或以上人口的38.1％。疫苗開打至今，香港衛生署共接獲4210例異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.10％。

就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括25例涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006％。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結當中13例死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為另外10例個案與疫苗接種沒有關聯，其餘2例有待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。