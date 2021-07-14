衛福部14日晚間表示，行政院孩童家庭防疫補貼自6月15日發放以來，透過直接撥入育兒津貼及托育補助原申領帳戶、行政院孩童家庭防疫補貼網（10000.gov.tw）或實體ATM等三種方式，申請率已達94.97％。還沒請領的民眾，自7月15日起到9月30日止，也可以到全臺1299個郵局營業據點臨櫃領取。

衛福部說，行政院提供國小以下孩童及國高中(含五專前三年)身心障礙學生家長，每人1萬元之孩童家庭防疫補貼，其中未滿2歲兒童(108年6月1日以後至Covid-19第三級疫情警戒全面解除前出生，完成出生登記或初設戶籍的孩童)由衛生福利部負責發放作業。

衛福部說，第一階段針對領有110年5月未滿2歲兒童育兒津貼及托育補助的民眾，在6月15日直接撥入孩童原申領帳戶，共258516人；其他未領有育兒津貼及托育補助者，則與教育部一致，由孩童的父母或監護人至行政院孩童家庭防疫補貼網（10000.gov.tw）或實體ATM請領，共2159651人領到補貼。三種管道合計請領比率已達94.97％。

衛福部提到，為服務父母或監護人以外之實際照顧者、部分沒有健保卡的孩童、不方便採網路或ATM領取的民眾，自7月15日起至9月30日止也可以到郵局臨櫃申領。申領人(包括父母、監護人或實際照顧者)可以攜帶下列證明文件，到郵局櫃檯申領：

對於「孩童已領有健保卡者」，衛福部說，請攜帶孩童健保卡正本，及申領人本人之身分證正本或居留證正本至郵局櫃檯辦理。孩童健保卡有如遺失情形，申辦前請先洽健保單位補發卡。

對於「孩童從未有健保卡者」，衛福部表示，請攜帶有孩童之戶口名簿正本或孩童之身分證正本，及申領人本人之身分證正本或居留證正本至郵局櫃檯辦理。

衛福部指出，如果照顧的未滿2歲孩童沒有健保卡，身邊也沒有戶口名簿正本，為維護民眾權益及協助其順利請領孩童家庭防疫補貼，可依下列程序申領。

衛福部說，首先，由孩童之父母、監護人或實際照顧者其中一人，寄送下列證明資料至教育部國民及學前教育署(臺中市霧峰區中正路738之4號)。包含：孩童之戶籍謄本影本或戶口名簿影本，申領人之身分證影本或居留證影本；申領人如非孩童父母或監護人，應再檢具足以證明為孩童實際照顧者之文件或切結書。

衛福部說，教育部國民及學前教育署收件後，會轉由衛福部社會及家庭署查核；等資料查核通過後，再請民眾攜帶衛福部社會及家庭署的公文、申領人身分證正本或居留證正本，以及孩童之戶籍謄本或戶口名簿影本，洽郵局臨櫃辦理。

衛福部提醒，行政院孩童家庭防疫補貼至遲可在今年9月30日前透過網路、實體ATM或郵局臨櫃領取，為避免不必要之移動與群聚，符合領取資格者建議可優先利用網路申領，快速又便利；若利用實體ATM及郵局臨櫃領取，也請務必遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規範，保持社交距離。