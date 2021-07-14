台積電、鴻海永齡基金會近日完成1000萬劑BNT疫苗採購簽約。不過，台灣民眾黨立委高虹安卻爆料，蔡政府其實是非常抗拒去跟上海復星做直接接觸，所以授權給2間企業，但簽約過程中，蔡政府提了許多的要求，甚至在合約畫押前，行政院發言人羅秉成曾因有「台灣地區」這四個字樣出現在大陸證交所公告，覺得「這樣不行」，讓2間企業的法務談判團隊瞬間炸鍋。

民眾黨立委高虹安。（圖／取自高虹安臉書）

高虹安13日在東森政論節目《關鍵時刻》談及BNT疫苗採購過程(18:20-21:15)。她表示，其實蔡政府非常抗拒去跟上海復星做一些直接接觸，所以授權台積電和鴻海代表政府談判。而過程中，台灣黨政人士就提出許多要求，例如「瓶身包裝不能有復必泰」，等於要重新設計包裝，等於要試探上海復星的底線到哪裡。此外，還包括要求華航派機做疫苗運送等等。

高虹安說，目前的採購合約的進度是這樣，首先，由鴻海和台積電去跟上海復星和BNT原廠與裕利等廠商去談「採購合約」，買進來台灣。再由政府CDC去和合約廠商簽訂「捐贈合約」，而政府接受捐贈後，也將會承擔相對應的責任。

高虹安指出，台積電和鴻海的法務代表在談約時，都是用「Taiwan R.O.C」的名義去簽約，但讓他們沒想到的是，在合約畫押之前，行政院發言人羅秉成因為對上海復星去證交所公告的內容之中，有「台灣地區」這四個字樣出現，覺得「這樣不行」。

高虹安說，這幾個字樣是放在大陸的證交所公告，不是給台灣看的，怎麼可能去改這個字樣，這本來就很奇怪。當時台積電等法務團隊，有曾提出「台灣法規資料庫」中關於《台灣地區與大陸地區人民關係條例》(兩岸人民關係條例)的規範解釋，就是「台灣地區」與「大陸地區」。

高虹安說，蔡政府官員這樣的舉止，讓台積電和鴻海，有種瞬間炸鍋的感覺。因為整個正常的合約，卻好像花了90％的時間，在處理政治考量。

高虹安強調，企業代表盡力去爭取，卻發生這些事，今天合約當中沒有賣台、出賣台灣主權，也沒有出賣任何國家尊嚴，是個正常的國際交易合約，政府卻還有這麼多考量，的確蠻讓人灰心的。