星座專家唐綺陽，經常受邀到知名綜藝節目裡，為節目中固定星座老師，如《女人我最大》、《就是要開運》等等，臉書直播上分享與更新最近的星座運勢、星座分析。近日唐綺陽預約成功公費疫苗，她也開心地在社群公開與大家分享，意外透露自己的年齡，引起許多網友的討論。

唐綺陽今（14日）在個人臉書表示：「大家都Po預約成功，其實我也預約到週六了！本來不想大聲說，畢竟那等於告訴人，我年過半百。」有網友表示：「看起來像四十出頭的小姐姐」唐綺陽幽默地回應這一名網友：「你這樣說法會不會有點矛盾⋯⋯四十幾可是『大』姐姐呢！」唐綺陽今年55歲，容貌保持相當良好，實在看不太出歲月的痕跡。

唐綺陽除聊星座以外，也會分享日常生活，日前買了一個香菜皮蛋豬血糕比薩：「為什麼我也要吃這個？...難道就因為它很紅？」歌手顏亞綸回應：「因為我吃過」而網紅視網膜（陳子見）也回應表示：「老師且慢，您吃下去恐怕會星象大亂！」唐綺陽自嘲回應：「非常有可能，我的味覺跟視覺已經大亂了！」此貼文po出過後，引起超過8.7萬網友按讚。

網紅視網膜（陳子見）回應唐綺陽臉書貼文。（圖/唐綺陽 臉書）

許多網友熱烈地討論：「年過半百，依舊風韻嫵媚呀！」「最可怕的是完全看不出來！」、「年過半百，人生才開始搖擺喔！」、「有魅力的女人，不受年齡威脅！」、「應該要大聲宣揚吧！半百能維持這樣不科學」、「不許妳這麼說 還很年輕的呀」、「有機會看到萬磁王嗎？老師會不會吸力太強，不小心把月球也吸過來了」

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