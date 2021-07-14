北市府今啟用花博爭艷館作為大型疫苗接種站，北市副市長蔡炳坤說，今日共計有8025人完成施打，預計明完成65歲以上長者接種，後續將配合中央，針對人數較多的專案接種，會盡量安排在花博爭艷館接種站施打疫苗。

台北市長柯文哲今前往視察，花博爭艷館疫苗接種14日統計，針對65歲以上長者預約8124人，接種人數為7469人，預約接種率達91.9％，而市場專案的接種人數為556人，共計8025人。

北市府表示，本次接種對象為65歲以上長者，爭艷館內面積2000坪，現場規劃有紅、黃、藍、黑四區，並設有行動不便接種專區，每一組接種團隊配有1名醫師、2名護士及4名行政人員。施打時段分為二個時段，上午8時至12時及下午1時至5時，一天最大接種量為14000人次。

此外，台北捷運公司第一線工作人員及公車業者還有約9000人尚未施打疫苗，蔡炳坤表示，從7月16日起，北市醫院、診所、門診部都會開出來給中央，讓中央啟動疫苗接種預約系統，因此16日之後，針對人數較多的專案接種，會盡量安排在花博爭艷館接種站施打疫苗。

蔡炳坤強調，以今天的情況來看，花博接種站的接種量能急環境都很好，未來不論是北捷、公車司機、中小型教師的接種都會安排在那，具體時間確定了就會公布。