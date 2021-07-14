航運族群今年初來漲勢洶洶，貨櫃三雄股價頻創新高，然近期股價連跌數日，讓不少手上有航運的股民哀鴻遍野，不過財經網美胡采蘋表示自己一張也不賣，從數據來看，陽明5月EPS破3塊，萬海6月營收180億，不禁質疑「股價這樣合理嗎？」。

美國總統拜登日前簽署一份廣泛性行政命令，共計72項措施及建議，涵蓋範圍許多行業，除了其中針對壟斷行為一些措施，被各界揣測是針對科技巨頭，也傳出拜登擬對近期飆升的航運運價進行調查，而歐盟也有意跟進。

航運族群近期股價疲軟，貨櫃三雄跌一片，從高點下跌了逾3成，其中股價最高的萬海自7月初盤中高點353元，一路下跌至235.5元；貨櫃三雄今（14日）仍收黑，長榮以跌停作收，收在148.5元；陽明跌逾7%，收在163元；萬海小跌1.93%，收在253.5%。

財經網美胡采蘋昨（13日）於臉書上發文，針對近期航運族群連續多日的下跌，分享自己近期的想法，從數據上來看，陽明5月EPS破3塊，萬海6月營收180億，而去年一個月才6、70億，若將這些業績乘上10至12個月，試問這股價合理嗎？

不過胡采蘋也強調，她講的不一定對，但她自己是這樣想的，而相較之下，她認為當務之急還是疫苗接種比較重要，至今簡訊都還沒收到，「錢哪有命重要」。

貼文一出後，底下留言紛紛回應，「這幾天有加減買零股」、「明明這麼賺錢的公司，卻跌停到令人心碎」、「我也是選擇一張不賣」、「零股默默買，起航我的伙食費就都有了」、「今日進場撿了」。

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