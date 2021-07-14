波羅的海國家立陶宛指控東南邊鄰國白俄羅斯放任大批無證難民越境湧入該國，將向歐盟提議，擴大對白俄的制裁。此外，立陶宛國會13日通過新法，限縮難民申請庇護，結果遭人權組織抨擊可能侵犯人權。

立陶宛已宣布進入緊急狀態，並開始在兩國邊界架設550公里長的鐵絲網，阻止非法難民湧入。這些非法移民包括阿富汗、喀麥隆、伊拉克和敘利亞公民。

為針對近期來自白俄的偷渡潮，立陶宛國會13日以壓倒性多數通過新法，限縮難民申請庇護，總理希莫尼特表示，國家現正面臨非比尋常的挑戰，政府別無選擇。他也將矛頭指向白俄羅斯，稱：「立陶宛政府有意向有需要人士提供所有支援，但我認為最近的這波難民潮是組織犯罪下的受害人，白俄總統盧卡申科參與其中。」

新法規定，入境人士抵達後6個月內只能在收容所居住，若申請庇護被拒，上訴權利也會受限制。即使上訴獲得受理，仍有可能被遣返。

人權組織批評立陶宛新法可能侵犯難民人權，甚至牴觸歐盟法律。

今年以來，立陶宛已逮捕逾1700名由白俄入境的偷渡者，大部分來自伊拉克。立陶宛和歐盟指責白俄羅斯是幕後黑手，縱容偷渡潮，以此向歐盟施壓解除制裁。