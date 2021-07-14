永齡基金會、台積電和上海復星正式簽約購買1000萬劑BNT疫苗，但在在疫苗採購過程中，蔡政府為了擺脫「復必泰」，前前後後多花了不少時間，還鬧得沸沸揚揚。台北市議員王世堅直言，上海復星有投資BNT的研發，不能讓人家的英文名字印上去嗎？至於有沒有矮化台灣的問題，就讓人民來評評理，他並要行政院閉嘴，不要再傷害人民。

對於行政院在疫苗採購問題上的發言，王世堅12日在政論節目《這！不是新聞》中(7:07)表示，被當「盤子」，還敢出來講東講西，一時誤判就算了，陳時中比較無辜，「倒是今天有一個發言人我覺得講話就很過分，說政府有沒有卡關，還說這個卡通」。

王世堅直言，斯斯有兩種，政府也有兩種，一種是會做事政府，一種是笨蛋政府，會做事的政府，就是把複雜的是簡單化，這次是總統府跳出來說3大原則，把事情簡單化；一個是不會做事的政府，就是行政院把簡單的是複雜化，如果照今天的結論，當初就應該讓東洋買進來了，那時候也是現在的價格，更不會有這6、7個月紛爭。

王世堅還拿出當初新加坡購買的BNT疫苗的照片指出，「這是新加坡進的Comiranty，就是復必泰，Fosun Pharmaceutical就是上海復星」，我們只要求不要「復必泰」3個字，這是新加坡進口的BNT疫苗，新加坡不是獨立國家嗎？這有汙辱他的國格嗎？

王世堅認為，上海復星當初因為看好BNT去投資，所以在全世界都缺 BNT疫苗的時候，上海復星有他的額度，如果我們像當初總統府很有遠見的看到只是這個問題，那簡單兩句話就解決了，更何況在總統府堅持之下，現在連這藥名「復必泰」都沒了，直接就Fosun，「他參與投資，不能讓他的英文名字列上去嗎？」讓人民來評評理，這有矮化台灣嗎？「所以我希望行政院閉嘴，不要再講那些厚臉皮的話，傷害台灣人民」。