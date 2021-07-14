美國2021財年（迄至今年9月底）前9個月預算赤字為2.2兆美元，相較去年同期收窄，多虧經濟從疫情谷底翻身，稅收大增拉近收支差距，但本財年赤字仍可能創史上次高。

美國財政部13日公布，2021財年前3個季度政府支出，比去年同期多出6％達5.3兆美元。主要是疫情相關成本推升支出，包括減稅優惠、擴大失業補助、中小企業緊急貸款、發給家庭紓困支票等。

同時間拜徵收的個人及企業所得稅增加所賜，聯邦政府收入年增35％，來到3.1兆美元。

單從6月來看，美國預算赤字1740億美元，與去年6月的赤字8641億美元相比，大減79.8％。該月政府收入年增87％到4490億美元，支出年減44％達6230億美元。

美國2020財年赤字寫下創紀錄的3.1兆美元，跨黨派國會預算辦公室（CBO）預估，本財年赤字應會較3.1兆美元略為縮減。2020、2021財年預算赤字膨脹，與政府大灑幣猛推疫情紓困方案有關。

新冠疫情爆發前的預算赤字歷史紀錄，是2009年所創的1.4兆美元，當時美國政府拚命擴大財政支出，為的是支撐因2008年金融危機瀕臨崩潰的經濟。

CBO上周發布報告指出，預期本財年前9個月的政府支出，會比2年前同期、亦即疫情肆虐前多出約2兆美元。

照CBO預測，2021財年預算赤字約3兆美元，較2020財年縮減近1300億美元，卻是2019財年赤字的3倍。

CBO指出，本財年預算赤字料占美國國內生產毛額（GDP）13.4％，是自1945年以來的第2大占比，僅次於2020財年的14.9％。

美國並非全球唯一背負財政赤字及公共債務高築壓力的國家，新冠疫情將各國政府的負債推向二戰以來新高，超越全球年度經濟產出。

美國自小布希政府下台、歐巴馬上台展開總統任期後就陷入財政危機，此後美國聯邦債務節節攀升。而早在疫情爆發前，前總統川普提出的擴大支出及減稅計畫，就讓財政黑洞更形惡化。