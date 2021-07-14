能考上台大醫學系，都是菁英中的菁英，一名大學前從未讓出榜首寶座的男同學順利考上後下場卻超慘，表示自己實在太天真，還崩潰到一度掛門診，文章曝光後引發熱烈討論。

這名台大醫學系男同學在《Dcard》上PO文「常常覺得自己很笨」，他說，自己在大學之前，一直都是榜首，從來沒有拿過第一名以外的名次，考上台大醫學系才發現，根本就是怪物雲琪的鬼地方，甚至懷疑自己腦袋其實不好。

男同學說，自從考上後，排名直接跌落到百名之外，班上許多同學明明就正常生活，交女友，吃喝出遊樣樣來，成績普通的在其他領域也都有所發揮，例如雙主修、申請國外實驗室等，自己死命讀書，卻依舊在後段班，成績比他差的則是根本沒用功，讓他一度崩潰到上門診求助，懷疑自己是否有學習障礙，但醫生聽到他科系後立刻趕他出診間。

男同學大嘆「人外有人天外有天」，表示如果看到在論壇上很猖狂的醫學仔，代表那個人根本就只是還沒見過世面的菜雞、還沒進入大學校園的的準大學生，入學後就會知道謙虛怎麼寫。

不少同學也紛紛留言：「真的是進來才發現自己有多廢QQ」、「好多台大朋友都這樣說」、「去過台大醫學院裡面，那邊的氣場真的不同...」、「說真的，越廢的人反而越喜歡討戰，真正的高手根本沒在留言的」、「果然，神是不會參與愚笨人類的戰爭，原PO辛苦了」，但也有人反駁：「不對啊，你這樣說，那要我們這些台大醫學系以外的人做何感想」、「台大醫學系懷疑自己有學習障礙，那我明天要去掛身心科檢查有沒有智能障礙了」、「難怪被轟出去，醫生一定很不爽，覺得來亂的」。