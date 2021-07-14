總統府發言人表示，在美國、日本「即刻援助」台灣疫苗的壓力下，大陸「轉向不卡台灣」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（14日）晚間發出「答記者問」，怒斥民進黨當局防疫不力，無視台灣民眾防疫急需，心裡想的只有冷血的政治算計和陰毒的政治操弄。

上海復星醫藥與台積電、鴻海及永齡基金會日前簽訂BNT疫苗銷售協議後，總統府發言人表示，簽訂該協議是經「德國政府和兩家台企共同努力」，「有沒有中國政治力干擾不言而喻」，在美、日「即刻援助」台灣疫苗壓力下，大陸「轉向不卡台灣」。

朱鳳蓮對此表示，近一個時期，民進黨當局不斷編造謊言，為其防疫失策失德無能卸責。他們在疫苗問題上對大陸抹黑栽贓，再次暴露了其醜惡的政治本性。

朱鳳蓮表示，大陸高度關心和重視廣大台灣同胞的生命健康安全。今年5月台灣疫情暴發後，大陸從一開始就表示願盡最大努力協助廣大台胞應對疫情，多次表示希望讓廣大台灣同胞盡快有疫苗可用，願向台灣同胞提供被世界衛生組織認可的大陸疫苗，支持上海復星醫藥參與研發並代理的BNT疫苗服務於台灣民眾。

朱鳳蓮表示，作為台灣地區獲得BNT疫苗的唯一洽購方，上海復星醫藥有關負責人早已公開表示，願意將疫苗服務於台灣同胞，為台灣疫情防控發揮積極作用。

「事實表明，民進黨當局對台灣疫情暴發負有最大責任，其在防疫問題上冷血的政治算計和陰毒的政治操弄，是造成台灣疫苗緊缺、民眾無辜生命不斷喪失的根本原因。」朱鳳蓮指出，民進黨當局出於「反中」的政治目的，不但百般詆毀抹黑大陸善意、以種種藉口拒絕接受大陸疫苗，而且還阻擋台灣一些縣市、企業和民間機構向大陸企業採購BNT疫苗。

「直到6月下旬，在台灣疫情不斷惡化、疫苗緊缺無法緩解、民怨不斷升高的情況下，民進黨當局迫於壓力，才不得不勉強同意兩家台灣企業向上海復星醫藥洽購。」朱鳳蓮表示，「正如台灣輿論指出的，如果沒有民進黨當局的一再阻擋，按正常商業規則治購採購BNT疫苗的協議就能夠達成。」

朱鳳蓮表示，直到今天，台灣一些縣市要求向上海復星醫藥洽商採購疫苗，仍然被民進黨當局拒絕。台灣各界對此看得一清二楚，無論民進黨當局如何栽贓抵賴都改變不了這一事實。

朱鳳蓮表示，陸方願盡最大努力幫助廣大台灣同胞盡快渡過難關，誠意始終如一。台灣民眾接種疫苗之難，難就難在民進黨當局根本無視民眾防疫之急需，只顧自己的一黨之私。

朱鳳蓮表示，陸方奉勸民進黨當局，不要再把自己的政治私利凌駕於台灣民眾生命健康安危之上，造謠誹謗無法改變事實，汙蔑栽贓推卸不了責任，只會讓無辜的台灣民眾付出更多生命的代價。