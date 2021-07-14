被封為大陸宅舞女王的正妹網紅「咬人貓」，是大陸最大影音創作平台bilibili（簡稱B站）的知名舞者，憑著可愛臉蛋加上精湛舞技與cosplay扮相，深受大批粉絲喜愛。然而她近日受邀出席B站活動，就因不斷上演走光鏡頭惹眾怒，最終她這段難得開唱影片也疑因被檢舉的關係，落得下架收場。

在微博擁有近300萬粉絲追隨的正妹網紅咬人貓，近日受邀在B站演唱新曲《胭脂》，特地以一身超短旗袍裝性感登場，全程開麥又跳舞的演出被粉絲力讚誠意十足，她事後也在微博感謝大家對她的支持，「今年份BML是《胭脂》，聽到台下應援的聲音真的好感動，謝謝你們謝謝謝謝。」

咬人貓現場開唱，與伴舞裙下春光全被攝。(取自微博)

只是咬人貓現場演出的影片一曝光，就引來部分網友不滿，質疑咬人貓與2位伴舞妹的穿著太露骨，導致表演時不斷走光露底，令人看了尷尬，更痛批製作單位運鏡也有問題，在拍攝過程中，鏡頭總是會突然切換到仰拍咬人貓與伴舞的裙底角度。

咬人貓當場露底褲。(取自微博)

咬人貓這段影片更引起不少網友痛批「穿這麼短還從下往上拍，這些人看跳舞就是為了看底褲的嗎」、「天啊，心疼丸子頭小姐姐…露的好徹底」、「這角度太故意了吧」、「運靜太噁心了，而且露出來的也不是正經的打底褲」。可能是因為網友檢舉，最終咬人貓的這段現場演出片也被官方下架。