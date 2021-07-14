一名陳姓男子與一群女性友人一同前往北市信義區的夜店玩樂，而陳男不滿被當顧包使者坐冷板凳，氣急想乘坐計程車離去時被其中一位女友人攔下，不料，陳男疑似想報復，竟在計程車上強行性侵該女一次得逞，北檢偵結，依強制性交罪嫌將其起訴。

據了解，陳姓男子與一群女性友人於2020年9月間相約前往台北市信義區的夜店，但到場後，陳男發現友人全去跑去跟其他男性玩樂，他成為幫忙顧包包的人，不僅坐冷板凳，還得幫忙保管置物櫃鑰匙。

陳男不滿來夜店都沒能玩到，便起身離開夜店，在攔到計程車準備揚長而去時，其中一名女性友人衝出來將其攔住，希望能要回置物櫃鑰匙，孰料，陳男疑似心生報復念頭，竟要計程車司機先下車，在車上強行侵犯該女，發生一次性關係。案經該女於事後報警提告，全案才曝光。

陳男到案後，否認犯行，聲稱他與女方為合意性交，且當時他情緒緊張，尚未進入女方體內時，就已早洩，但檢方調查時，發現陳男於事後曾向女方傳送道歉訊息，因此不採信其說法，依強制性交罪嫌將其起訴。

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