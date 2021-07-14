雞排妹（鄭家純）捲入小三風波，被週刊拍到和大10歲的「保時捷男」摸臀又進飯店，互動曖昧，上盡媒體版面，對此，直播主連千毅看不下去，在社交平台直接開嗆了。

對於今天媒體瘋狂報導雞排妹，連千毅忍不住火大發文：「一早起床，都是雞排妹調情，摸男友屁股，卡撐，是不是小三的新聞。請問，雞排妹除了賣雞排，搞飛機杯，她還做過什麼？」看得出相當不滿。

而據《三立新聞》報導，連千毅表示每個人都想搏版面，但不能靠搞緋聞、搞飛機杯，或是控訴誰對她性騷擾的方式，而是要對這社會有付出，直酸雞排妹炒新聞。連千毅也以天王劉德華、古天樂甚至自己做公益舉例，認為身為公眾人物更要以身作則，對社會做出貢獻。

雞排妹遭周刊直擊和保時捷男進飯店開房，可男方早有論及婚嫁的女友（A女），A女更控訴因為雞排妹的介入，導致他們今年9月婚約取消，雞排妹則表示和保時捷男只是普通朋友，無奈表示先前不知道A女的存在，強調自己不是第三者，並對A女喊話「希望妳發洩到此就好。」稍早雞排妹則再發文預告，這次不只會對週刊提告，還會改變從不告酸民的決定，提醒酸民現在刪留言還來得及。