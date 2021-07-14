南非暴亂愈演愈烈，一周下來已蔓延至4省，當地猶如陷入無政府狀態。南非警方13日晚表示，因南非前總統祖馬貪腐並被控藐視法庭而入獄服刑後，其支持者發動的示威，失控演變成暴亂，暴亂已從豪登省、誇祖魯納塔爾省，蔓延到普馬蘭加省和北開普省。至今至少造成包括一名警察在內的72人喪生，被捕人數逾1200人。

在南非最大港市德爾班，大批民眾搶劫、縱火購物中心、超市、大賣場，現場濃煙滾滾，一片狼藉，貨架被洗劫一空。另外，有目擊者上傳的視頻顯示，居民手持槍械和棒球棍在街上設立路障，阻止暴徒進入社區。

在南非最大城約翰尼斯堡，購物中心被縱火破壞，有人在熊熊大火吞噬的商店，趁機搶劫商品。大規模騷亂已經影響到多地的食品和石油供應，若暴亂不止，斷糧斷油危機將現。在少數仍然開放的超市內，大批民眾大排長龍購買日用品。還有人甚至得到6個小時車程外的城市加油。