「美國海軍學會新聞網」（USNI）12日報導，兩名退役美軍將軍在國會議員的贊助下進行調查，稱美國海軍水面艦隊目前的文化過度重視行政業務和媒體影響，使其相對忽視戰訓本業，且行事保守以避免受罰，導致近年來發生撞船、火災、誤入伊朗領海後投降等事件。

這份名為《美國海軍水面艦隊戰鬥文化報告》（A Report on the Fighting Culture of the United States Navy Surface Fleet）的調查報告，由美國陸戰隊退役中將施密多（Robert Schmidle）和海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）撰寫，訪問對象為77名現役或近期剛退役的水面艦官兵。

根據報告，針對2016年CB-90快艇誤入伊朗領海後投降、2017年「費茲傑羅號」（DDG 62）和「馬侃號」（DDG 56）神盾驅逐艦先後發生撞船事故、2020年「好人理察號」（LHD 6）兩棲突擊艦遭大火燒毀等事件，有高達94%受訪者認為其屬於廣泛文化或領導統御問題的一部分，且有55%受訪者認為上述問題與事件「有直接關係」。

受訪者也同意，這一系列文化或領導統御問題包括對戰訓關注不足、密切觀察及操控下屬的微觀管理（Micromanagement）、不願創新以規避風險的「零缺點」心態、對現代媒體反應過度等；海軍組織的結構性問題則為水面作戰訓練計畫缺乏資源和一致性、船艦維護不足等。因此該報告呼籲美國海軍減少行政業務、增加指揮所和實兵訓練、鼓勵創新、限制官兵使用社交媒體、刪減專業軍事教育中的政治和社會學課程等。

不過軍事新聞網站「Military.com」指出，雖然該報告強調本身並無黨派立場，但其確實由共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）和眾議員班克斯（Jim Banks）、克倫紹（Dan Crenshaw）、蓋拉格（Mike Gallagher）等人贊助，觀點也與保守派議員相呼應，且訪問方式缺乏透明度，讓部分觀察家批評其不夠客觀。