「美國海軍學會新聞網」(USNI)12日報導,兩名退役美軍將軍在國會議員的贊助下進行調查,稱美國海軍水面艦隊目前的文化過度重視行政業務和媒體影響,使其相對忽視戰訓本業,且行事保守以避免受罰,導致近年來發生撞船、火災、誤入伊朗領海後投降等事件。

這份名為《美國海軍水面艦隊戰鬥文化報告》(A Report on the Fighting Culture of the United States Navy Surface Fleet)的調查報告,由美國陸戰隊退役中將施密多(Robert Schmidle)和海軍退役少將蒙哥馬利(Mark Montgomery)撰寫,訪問對象為77名現役或近期剛退役的水面艦官兵。

根據報告,針對2016年CB-90快艇誤入伊朗領海後投降、2017年「費茲傑羅號」(DDG 62)和「馬侃號」(DDG 56)神盾驅逐艦先後發生撞船事故、2020年「好人理察號」(LHD 6)兩棲突擊艦遭大火燒毀等事件,有高達94%受訪者認為其屬於廣泛文化或領導統御問題的一部分,且有55%受訪者認為上述問題與事件「有直接關係」。

受訪者也同意,這一系列文化或領導統御問題包括對戰訓關注不足、密切觀察及操控下屬的微觀管理(Micromanagement)、不願創新以規避風險的「零缺點」心態、對現代媒體反應過度等;海軍組織的結構性問題則為水面作戰訓練計畫缺乏資源和一致性、船艦維護不足等。因此該報告呼籲美國海軍減少行政業務、增加指揮所和實兵訓練、鼓勵創新、限制官兵使用社交媒體、刪減專業軍事教育中的政治和社會學課程等。

不過軍事新聞網站「Military.com」指出,雖然該報告強調本身並無黨派立場,但其確實由共和黨籍參議員柯頓(Tom Cotton)和眾議員班克斯(Jim Banks)、克倫紹(Dan Crenshaw)、蓋拉格(Mike Gallagher)等人贊助,觀點也與保守派議員相呼應,且訪問方式缺乏透明度,讓部分觀察家批評其不夠客觀。