今年5月疫情爆發，彰化縣率全國之先，從5月14日就宣布關閉全縣52處流動夜市，經過了兩個月和病毒奮戰，全國疫情得到控制，彰化縣配配合中央流行疫情指揮中心公布適度鬆綁措施，彰化夜市自14日起微解封，43家夜市提出申請，晚上縣長王惠美走訪最縣最大的精誠夜市，向攤商一一打招呼「拍謝，這段時間讓您們辛苦了，不能做生意」，攤商也笑容榮滿滿「縣長加油！彰化防疫做得好」。

彰化精誠夜市占地3000坪，總攤位多達226攤，名攤雲集，赫赫有名，停業兩個月，今晚解封，約有近百攤出動了，夜幕低垂後，陸續吸引數百人潮，但現場實聯制入場和人流管控等防疫規範，大家都主動保持著距離，顯得井然有序，不少民眾說，感受快要可以恢復正常日子真好，攤商也很興奮，秀出料理好功夫，誠意滿滿。

王惠美在經濟暨綠能發展處長劉玉平和精誠夜市負責人曾偉煌走訪各攤商，一一打招呼，熟食都有做相關的阻隔，夜市採買的民眾也全部採外帶，都符合相關規定。

王惠美也託鄉親，逛夜市，喜歡什麼，買了就快點離開，不要停留太久，也要盡量避免到人潮多的地方，不要邊走邊吃，確保大家的健康。大家如果能守住疫情，並配合著疫苗的施打，解封的機會就越大，也呼籲鄉親，有符合疫苗施打資格者，請盡速上COVID-19 公費疫苗預約平台登記。

精誠夜市負責人曾偉煌表示，今天起開始營業，比照疫情前，三、五、六、日都會開張，配合防疫規定，撈魚或打彈珠、投籃球或夾娃娃等遊戲類攤位，還不會出攤，現場人數也會控管在人數1500人的7成。

經綠處長劉玉平表示，縣內已經52處夜市已經43處提出申請，只要符合計畫，禁止內用限外帶；為保持社交距離，攤位數減攤；容留人數以營業面積1人一坪計算，扣除攤商營業面積；夾娃娃機、電子遊戲機及其他兒童遊具設施不得設攤；提出防疫計畫書，包括：中央防疫指引各項防疫措施，場地攤位的配置，防疫人力配置，現場防疫措施管制人員需造冊提報都會適度解封。