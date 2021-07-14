中央氣象局表示，本周都是午後雷陣雨發展旺盛的天氣型態，尤其中南部地區容易有局部大雨或豪雨；對於花蓮從今(14)日清晨開始到今晚9點，包含小區域已發生40起地震，氣象局長鄭明典表示，近來地震頻繁，降雨較多的時候，要特別小心土石鬆動的問題。此外，根據美國模式預估，7月21日颱風有登陸台灣的機會，氣象粉專《台灣颱風論壇》則預測，下周恐有1-3個颱風生成。

【LIVE直播】颱風生成機率大增？ 氣象局最新說明｜2021.07.14

對於花蓮地區從天清晨6點52分發生規模5.2地震後，不斷出餘震，累計至晚間9點，已經有40起地震。鄭明典則在臉書貼出一張花蓮地震圖表示，氣象人看地震，想到的是山區土石鬆動，未來降雨比較多的時候，要特別小心土石鬆動的問題，也就是雨天應避免山區活動。

氣象局長鄭明典表示，未來降雨比較多的時候，要特別小心土石鬆動的問題。(圖/截自鄭明典臉書)

氣象局指出，日本南方海面至南海的相對低壓區(季風槽)，未來幾天容易有熱帶系統發展，但發展的地點及時間仍有不確定性。氣象粉專《台灣颱風論壇》預測，隨著西南季風再度爆發，南海及西太平洋海域將愈來愈容易有颱風，預計下周將有1-3個颱風生成，但目前還不確定颱風侵襲的區域。

14至15日定量降水預報。(圖/氣象局)

氣象局表示，明(15)日偏東風水氣增多，東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，中南部沿海地區清晨至上午也有局部短暫降雨，降雨時間增多且區域較廣，中午過後各地都容易有午後雷陣雨，尤其是中南部地區容易有局部大雨或豪雨發生的機率，其他山區也有局部大雨的機率，請留意短延時強降雨、雷擊及強陣風。

溫度方面，各地高溫普遍可以來到32至35度，其中大台北盆地，以及宜、花、東的近山區、河谷、縱谷地區有局部36度以上高溫發生的機率。