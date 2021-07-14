國民黨為紀念七七事變，以及下個月的抗戰勝利，除了發表紀念聲明之外，也在國民黨電商 「百年老店」上，銷售復刻版抗戰軍服，這原本只是單純的服務歷史愛好者的簡單活動，卻不知為何引起民進黨資深立委鄭運鵬臉書的無端叫罵，綜合其言論，竟然又是不希望破壞台日友好。對此，國民黨大陸部的臉書也發文反擊，直斥鄭運鵬不止對歷史無知，竟不知全球各國每年同樣都會紀念與慶祝同盟國贏得二戰的勝利。

鄭運鵬的臉書在昨日譏笑國民黨販售抗戰軍服，將其連結成「難怪一直污衊日本援助台灣的AZ疫苗」以及「到底是多懷念威權戰爭時期啊」，甚至連抗戰軍服上的「英式武裝帶」都能大作文章，稱「竟佩帶［英式］武裝帶，咦？！韓粉們不是連［我英學園］都列入禁書嗎？

立委鄭運鵬的臉書，對國民黨銷售復刻國軍軍服的無端嘲笑。(圖/FACEBOOK)

此篇可窺見鄭運鵬的臉書小編水準實在低落，歷史感全無。7月7月做為盧溝橋抗戰起始，到8月13淞滬會戰、8月14空軍節、8月15日本投降，以及台灣光復節，每年都是中華民國固定的重要抗戰紀念日，所以在這段時間，舉行抗戰紀念活動何錯之有? 這與日本送AZ疫苗有何相關? 難道只因「台日友好」，台灣就要略過日本的侵華戰爭、侵略亞洲歷史?如此沒有歷史觀，正確的國際觀也自然難以建立。

「英式武裝帶」哪出問題？那的確是英國式的武裝帶，並非道具出錯，也非考據有誤，那麼鄭運鵬的臉書在譏笑什麼？實在令人不解，難道是聯想到「蔡英文總統」， 若真是如此，實在過於幼稚。

看看盟友美國，美國陸軍才在2017年，以內部投票的方式，通過復刻二戰時期美軍軍服，做為現在的美軍軍服，已於2020年冬季發放與銷售。原因就是「那是一個光榮的時代」。

美國陸軍的新制服，是「二戰制服復刻版」。(圖/美國陸軍)

國民黨大陸部的臉書表示，售賣這套抗戰軍服，目的是為了引發民眾興趣，用更多元的方式推廣對這段歷史的探索和紀念。

相信對中國近代史或抗戰軍事史有興趣的朋友，對於國軍軍服和武器裝備的演進過程，以及其承載的深刻歷史意義，應該都不會太陌生。國軍部隊在抗戰期間使用「英式裝備」，固然與當時中國工業貧弱、國防自主困難、政治環境複雜的建軍條件有關，但更與太平洋戰爭爆發之後，中華民國與英美等國結成軍事同盟，國軍進入緬甸協同英軍作戰貢獻力量，因而獲得盟軍提供裝備的光榮歷史有關。

中華民國和盟軍一同對抗的，是當時壓迫日本人民、殖民台灣，侵略包括中國在內等亞洲鄰國的日本軍國主義法西斯分子，而不是遵守和平憲法的當代日本。英美等國過去每逢諾曼地登陸紀念日，便會舉辦盛大的軍事重演活動。而今年恰逢太平洋戰爭爆發八十周年，想必也會有類似的紀念活動。不知道在鄭運鵬委員眼中，這算不算是「汙衊日本」、還是「懷念威權」?

雖說鄭運鵬委員的高度和格局一向不讓人意外，他詆毀國民黨的貼文內容不但毫無邏輯，而且十分荒誕，其歷史無知的程度更讓人忍俊不禁。但比起歷史無知更嚴重的，則是他毫不自知的傲慢神態。不過，這也從另一個側面證實了國民黨由軍服切入，推廣紀念抗戰、普及知識的正確性和必要性。