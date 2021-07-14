亞洲12國新冠疫苗接種覆蓋率，台灣倒數第4。取自陳建仁臉書

台灣加速施打疫苗，不過前副總統陳建仁今天在臉書貼出英國牛津大學的統計數據，亞洲12國每百人口接種新冠疫苗劑次比較，新加坡最高丶其次是柬埔寨丶日本丶南韓，台灣則是倒數第4，陳建仁期待台灣10月底能達到至少1500萬人接種一劑的目標。讓全民過著嶄新的正常生活，並能提振國內消費和國際貿易！

陳建仁指出，疫苗是對抗COVID-19疫情的終極利器，目前各國都加緊腳步，提升疫苗接種覆蓋率。根據英國牛津大學馬丁學院的Our World in Data數據，亞洲12國的每百人口接種COVID-19疫苗劑次比較，以新加坡（7月9日）的105劑最高，越南（7月12日）的4劑最低，台灣（7月11日）是15劑。

此外，各國完全（兩劑）和部分（一劑）接種疫苗的人口百分比，新加坡有39％完全接種，28％部分接種；南韓有12％完全接種，19％部分接種；柬埔寨有23％完全接種，7％部分接種；台灣只有0.3％完全接種，卻有14.4％部分接種；越南只有0.3％完全接種，3.6％部分接種。

他說，剛剛展開疫苗接種的國家，大多數是只打一劑的部分接種者。新加坡和柬埔寨分別在1月和2月展開接種，所以較多數的接種者已完成兩劑接種；台灣和越南都是在4月底才開始接種，所以多數接種者只打過一劑，必需等一段時間後，才會接種第二劑。

因為美、日兩國的鼎力相助，分別捐贈了250萬劑Moderna疫苗和337萬劑AZ疫苗。再加上全民秉持「愛人愛己」的情操踴躍接種，陳建仁表示，台灣的COVID-19疫苗接種覆蓋率快速上升。希望尚未接種者繼續努力接種，讓我們在最短的時間內，最大多數人接種了疫苗。

他期待8月底，臺灣可以達到至少1000萬人有接種一劑，10月底至少1500萬人接種一劑的目標。他說，如果能夠「防疫措施不鬆懈、預防接種很踴躍」，台灣一定可以很快有效控制疫情，讓全民過著嶄新的正常生活，並能提振國內消費和國際貿易！