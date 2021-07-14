鴻海永齡基金會執行長劉宥彤，上月18日隨鴻海創辦人郭台銘一行人入總統府見蔡英文總統，因穿牛仔褲遭作家黃越綏批評「穿著無禮、仗勢欺人」。劉宥彤回應表示「接受批評並向蔡總統表達歉意」。而蔡英文總統則大度回覆「無須為此道歉」。但黃越綏14日卻PO文自稱，臉書遭到「5千多名鴻海、永齡員工辱罵」。對此，劉宥彤回嗆，「別亂指責永齡或鴻海員工」。

黃越綏日前PO文痛批，劉宥彤穿牛仔褲與總統會面很無禮。(圖／本報資料照)

原來，黃越綏今(14日)在臉書撰文表示，日前關於「穿牛仔褲進總統府不宜」的文章，只是單純呼籲禮不可廢的公民教育罷了，沒想到竟引發熱議。黃越綏指出，當事人劉宥彤，處事明快簡單俐落的做出正面回應，頗有勇者風範，相信前途無量。

不過，黃越綏接著卻表示，「反而是永齡基金會及鴻海的員工們，立馬蜂擁衝到我的FB，塞爆了5千多封對我極盡人身攻擊與不堪的辱罵。護主心切的情緒可以理解，但沒有家教的惡意名譽毀謗絶不縱容」。

對於黃越綏一番言論，劉宥彤今(14日)也透過臉書回應表示，「經查永齡同事們並無上您的臉書留言，更別說5000多人對您辱駡。懇請黃老師理解公開這樣指名道姓對基金會並不公平，可否修正並調整發文內容，尊重彼此，讓事情可以告一段落」。

劉宥彤 臉書全文。(圖/摘自 劉宥彤臉書)

劉宥彤臉書回應全文：

敬呈黃越綏老師

（請拿掉不適宜在發文中胡亂指責永齡或鴻海員工）

黃老師可能誤會有永齡基金會和鴻海員工去您的臉書留言，更甚者～是您說他們的留言對您人身攻擊和不堪辱駡，我想這應該是您個人的臆測，但卻指控這5千多則留言來自永齡與鴻海，我並無鴻海職務無法代表鴻海發言，但經查永齡同事們並無上您的臉書留言，更別說5000多人對您辱駡⋯懇請黃老師理解公開這樣指名道姓對基金會並不公平，可否修正並調整發文內容，尊重彼此，讓事情可以告一段落。

關於您提醒服裝儀容的事宜，我已誠心誠意向大眾表達，當日是我礙於時間緊迫的情況下做出不適切的判斷，虛心接受您與其他朋友的批評，並向蔡總統表明自己的無心之失，向她道歉，總統府也給予暖心回應，認為無需為穿著自由道歉。在此感謝蔡總統！未來也會謹記在心。

至於有些朋友私訊問候我的家教，祖宗，我想我小時候受到祖父很大的影響，他老人家會説「別問國家為你做什麼，先問你為國家做什麼」雖然八股，但也影響成為我做人做事的方法！我的祖父母、外祖父母，父母都已過逝，所以讓大家這樣批評，我對逝去的長輩們心裏真的感到很大歉意！

劉宥彤敬上