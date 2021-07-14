中央公布7月13日起有條件鬆綁戶外場域，水域遊憩活動並未開放，馬祖國家風景區管理處為落實國家風景區據點防疫管理措施，聯合連江縣警察局、交旅局、衛福局及海巡署第10岸巡隊辦理「微解封禁止水域遊憩活動暨防疫聯合稽查」，今（14）日至南竿北海遊憩區、媽祖宗教文化園區及津沙、仁愛等沙灘進行稽查，發現4名民眾配戴口罩在沙灘活動，在勸導後皆配合離開。

馬管處表示，今日稽查重點為北海遊憩區及媽祖宗教文化園區，未發現群聚情事，南竿遊客中心確實實施實聯制等遊客防疫衛生措施，並全面加強環境清消及停車場降載至40％。馬管處將持續與連江縣政府及中央駐馬機關跨局處持續宣導與稽查，微解封期間仍請遊客及鄉親配合各項防疫措施。

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