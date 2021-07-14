近日前國策顧問黃越綏批評永齡基金會執行長劉宥彤穿T恤和牛仔褲會見總統蔡英文，是「不自重」的行為，在政治圈引來兩極化的辯論，殊不知在時尚圈，牛仔褲早已擺脫「工人服」的既定印象，成為流行時尚的符碼，不但足以登大雅之堂，且早在十幾年前就已成為高級訂製服的素材。

時尚之所以迷人，就在於不斷地衝撞傳統，勇於打破僵化無趣的禮制與束縛，原本被視為「不正式」的休閒服、運動裝、牛仔褲，在時尚的衝撞之下早已逐步「解封」，以夾帶滲透的方式混搭融入正式服裝中，甚至成為上班族合宜的衣著裝扮。

如今，會見總統不僅能穿牛仔褲，今天就算總統蔡英文本人也穿上牛仔褲會見賓客，也沒人敢說她不合禮數。事實上，近幾任歐美政界人士為了表現親民形象，也常穿牛仔褲出現在大眾面前，從美國最早的雷根到今日的拜登，皆可見到穿牛仔褲的休裝裝扮，美國副總統賀錦麗、法國總統夫人碧姬馬克宏出席重要活動也以牛仔褲出席，不僅未見「不自重」之譏，還被眾人推崇親民、融入庶民文化。

這次黃越綏指會見總統的民眾穿T恤牛仔褲「不合宜」事件，在國際政界越來越在開明自由、勇於創新的時尚氛圍中，觀點早已過時，其實就連總統蔡英文兩次就職大典上的褲裝造型，也已打破過去對「正式」穿著的刻板印象。所幸，總統府已在第一時間回應劉宥彤衣著並未失當、無須為此道歉，避免這起擦槍走火的時尚爭論。

當然，時尚的自由民主並非毫無節制法度，還是有跨越不了的高牆，在國際正式場合和官場文化的應有的禮節，還是得乖乖遵守，如今日劉宥彤若是穿T恤牛仔褲晉見英國女王，肯定仍是會被趕出皇宮大門的。

但總統不是女王，是吧？！