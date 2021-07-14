全國新冠疫苗持續開打，不過高雄小兒科醫師柳雱邁卻遇到長輩在接種時，竟都異口同聲堅持「非打右手不可！」讓他頓時摸不著頭緒。後來才得知，長輩間正流傳「右手離心臟比較遠，比較不會有心肌炎的副作用」的說法，不過柳雱邁強調，不管疫苗打在哪一手，都不會影響注射效果。

柳雱邁近日在臉書分享，替民眾接種疫苗前，完成評估後，只要長輩合適施打，都會讓他們自己選擇要打哪一隻手。但一般來說，除非有特殊的禁忌（例如手術後，醫師建議患側手禁治療），若是右撇子，他會建議打在左手，以避免注射部位若出現紅腫熱痛等局部免疫反應時，也不至於因為疼痛而干擾到日常活動；左撇子就建議改打右手。

不過，柳雱邁表示，近日在接種站，卻觀察到一種詭異現象，很多長輩堅持「非打右手不可！」這讓他相當好奇，一問之下才知道，並不是左撇子特別多，而是長輩們都堅稱「聽說打右手離心臟比較遠，比較不會有心肌炎的副作用」。

柳雱邁醫師強調，「疫苗打在哪一側手臂並不會影響注射效果，跟副作用的發生率也沒有關係」。（資料照/黃世麒攝）

柳雱邁一查，發現這說法是出自於某退休教授的新聞採訪，坦言接種莫德納疫苗後，的確有可能出現非常罕見的心肌炎副作用，但機率是百萬分之幾，且較常發生在年輕男性上。柳雱邁強調，「疫苗打在哪一側手臂並不會影響注射效果，跟副作用的發生率也沒有關係」。至於打右手或打在其他身體部位的建議，也只能算是該教授的個人意見，目前國際上並沒有看到任何統計上的證據支持類似的說法。

對於用右手接種以預防心肌炎的傳言，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥認為純屬無稽之談，強調心肌炎屬非常罕見的副作用，由於疫苗是肌肉注射，與用哪隻手臂接種無關聯性。柳雱邁於文末直呼，「好險好險，今天沒有長輩要求要脫褲子打屁股，不然我們整個作業就大亂了⋯⋯」。