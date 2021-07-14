梅西(Lionel Messi)決定要留在巴塞隆納了！根據美媒ESPN報導，巴薩與梅西同意簽下為期5年的新合約，梅西甚至願意大幅減薪以幫助巴薩度過財務難關。梅西的前一紙合約據說總值5.55億歐元（新台幣183億），其實合約內容不能公開，梅西是前次巴薩內部洩密的受害者，他的新合約總值未知，但確定是減少很多，因為梅西也想要簽長一點。

今年34歲的梅西在7月1日成為自由球員，梅西是足球界的傳奇，法甲的巴黎聖日耳曼、英超的曼城都有興趣網羅他。不過梅西14歲就加入西甲的巴薩，儘管巴薩有些對不起他的地方（欺騙他、買網軍攻擊他、沒給他補強隊友、疫情大減薪），讓他去年8月氣得要出走，最後他仍選擇情義相挺。

全球疫情大流行加上經營不善，巴薩淨債務達到10億歐元，一直拖到梅西舊合約過期了才有辦法重簽。巴薩同時收到西甲聯盟的警告，要求他們把薪資支出壓到合理的範圍，梅西的新合約價碼減少很多，不然巴薩就會違反聯盟公平競爭的規定。

梅西前陣子率領阿根廷國家隊勇奪美洲盃冠軍，擺脫生涯沒有拿過成年組國際賽冠軍的遺憾，現在他正帶著家人在度假。買網軍攻擊梅西的前主席巴圖莫(Josep Maria Bartomeu)後來被警察逮捕，回任巴薩主席的拉波爾塔(Joan Laporta)向來與梅西友好，一連串的好事想必讓梅西心情愉悅，決定在巴薩踢到退休。