繼去年美國促成以色列與阿拉伯聯合大公國等多國關係正常化後，阿聯今天成為第一個在以色列開設大使館的波斯灣國家。

路透社報導，在美國前總統川普斡旋與力促下，去年蘇丹、摩洛哥、阿聯、巴林等伊斯蘭國家紛紛與以國簽署「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），展開關係正常化。

上月以國在阿布達比開設臨時大使館，並在杜拜設立領事館。阿聯新設的駐以色列大使館則位於特拉維夫證券交易所（Tel Aviv Stock Exchange）大樓。

史上首位阿聯駐以大使哈賈（Al Khaja）在使館外升起國旗後表示，「兩國自關係正常化以來…已首度出現貿易和投資機會相關討論。我們簽訂了經濟、航空、科技和文化等領域的重大協定」。

以國總統赫佐格（Isaac Herzog）也親自出席了阿聯使館開幕儀式。他形容，使館的設立是「邁向中東地區未來和平、繁榮與安全的重要里程碑」。他說：「阿聯國旗驕傲地飄揚在特拉維夫，這在一年前似乎還是個遙不可及的夢想」。

以國外交部長拉皮德（Yair Lapid）表示，自雙方關係正常化以來，雙邊貿易額已超過6億7500萬美元，且還會繼續成長。

這個區域和解的發展遭到巴勒斯坦人批評，巴人希望優先處理他們在擺脫以色列占領下建國的訴求。