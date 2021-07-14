家齊高中校前橡膠樹去留受到關注。（曹婷婷攝）

家齊高中校前橡膠樹去留受到關注。（曹婷婷攝）

台南市家齊高中前的健康路8棵超過40年的橡膠樹，因現地生長條件不佳，內部中空腐朽、浮根嚴重等問題，工務局找專家評估，若遇強風強降雨易有斷裂倒塌之虞，預計7月底前砍除，但地方文史、愛樹人士連日為老樹請命，文史工作者李文雄建議應作整體營造保留，感嘆「歷史人文與現實差距大，有無力感」。

由於老樹面臨去留爭議，台南市政府今天安排會勘，與會的嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳、嘉義大學植物醫學系教授郭章信說，透過科學檢測得知橡膠樹存在現地生長條件不佳，表面根盤已無支撐力等問題，既有的人行道空間無法容納老樹安然生長，若移植別地，腹地夠大則可行。

當地仙草里長曾俊仁說，橡膠樹過去曾發生樹倒砸車傷人的意外，常有里民陳情，他高舉「是移植不是移除」的牌子到場，表明地方立場，支持老樹移植到其他合適地方繼續生存。家齊高中面對現存橡膠樹是否移除，則強調尊重市府意見。

李文雄說，這批老樹超過40年，健康路周遭有家齊、台南南商等學校，一整排橡膠樹一路種往安平工業區，見證台灣經濟起飛的建設與綠化，「把時間拉長來看，以後我們會因為這些老樹而驕傲，有樹木有古蹟，綠樹紅瓦，這是台南的特色！」他說，現有棲地不良，可以有其他可行方式因應，不是唯有砍樹一途。