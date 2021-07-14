美國景氣復甦，美股在類股輪動加速下，持續衝高並在「高處」捷報頻傳，部分投資者擔憂市場「不勝寒」。花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞，在14日舉行的「花旗2021年第三季投資展望」中表示，投資人面對資本市場難抵矛盾心情，既患了「FOMO」（fear of missing out，怕錯過行情），又成天「FOJI」（fear of joining in，怕買錯標的），因此建議投資人透過資產配置以及慎選投資標的，穩健佈局疫後復甦的投資先機。

曾慶瑞指出，歐美經濟重啟帶動景氣升溫，隨著疫苗施打率提高，各國陸續解封，疫情獲得控制，全球迎接強勁的經濟復甦，全球經濟歷經2020年萎縮後，預期在2021年和2022年全面反彈，展望第三季，花旗集團上修全球經濟成長率預測2022年上看4.0％，美國GDP年增亦上調至6.4％。

基於全球經濟活力恢復，股優於債的投資主軸不變，花旗相對看好醫療保健類股，尤其醫療保健股自2019年底以來僅上漲15％，遠遠落後其他美國股票，曾慶瑞指出，鑑於人口高齡化以及疫情催生相關需求，醫療保健後勢可期。

美國經濟前景審慎樂觀，曾慶瑞建議，展望第三季，更需重視投資價值，適度調整投資組合；醫療保健、數位科技，以及新綠能，都是長期布局重點。以數位化顛覆題材來看，疫情催生5G、金融科技、AI及物聯網的發展，科技股獲利能力亦大幅提升，2000年科技股市值佔S&P 500指數35％，獲利能力僅佔15％；2020年科技股市值佔25％，獲利能力已提升至25％。