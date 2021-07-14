南投縣連續16天零確診，但卻傳出一名31歲案14406的埔里攤商男，在彰化某醫院輕生，該男子因受1名同為攤商案14356的好友所傳染，但因該好友已康復離院，自己又被認定涉嫌毒品案，疑是情緒不穩而輕生，雖非染疫死亡，但南投縣府衛生局從寬認定，將報請縣長依行政裁量權，給予家屬關懷協助。

據了解，31歲攤商男與朋友（案14356），2人都設籍南投埔里，同在台中夜市擺攤，今年5月因為疫情，結束營業後，2人開始到彰化、苗栗、桃園等處遊玩，期間2人被查出曾在彰化某超商買毒品，因而列為毒品管制人口。

南投社勞處長林志忠表示，這位31歲埔里攤商男，因爲染疫送往集中檢疫所收治期間，自認是因為在不知情之下捲入毒品案，心理不穩定，加上又被好友傳染，雖是無症狀確診者，但Ct值一直無法轉好，隔離期滿還無法離院，最後情緒不穩下選擇輕生。

林志忠表示，將在收到衛生局資料後，由縣長決定是否依「社會救濟會報」，納入急難救助經費慰助方案，依家庭經濟狀況差異，由縣府提供10萬元、15萬元到20萬元不等的慰助金，希望能直接協助其家屬及家庭度過難關。

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