「抗疫女神」賈永婕號召親朋好友，支援前線醫護人員１個多月，人美心善暖舉令全台灣人感動。然而她今（14）更在臉書宣布因為女兒安安即將出國念書的關係，全台送愛心便當的活動到今日為止，「我們要跟大家說下台一鞠躬。」

賈永婕1個多月以來身體力行挺醫護，不僅在全台奔波捐贈物資，還發願每天送一百個便當給各大醫療院所，不僅可以幫助店家生意，還能讓醫護人員感受到溫暖，一舉兩得。

只是賈永婕稍早就宣布因為女兒安安即將出國念書，要準備很多事情的關係，「愛心便當的活動到今天我們要跟大家說下台一鞠躬。」她也謝謝各大餐飲業者，還有親朋好友們的共襄盛舉，「這個活動在台灣應該已經遍地開花，相信所有的醫護人員都有感受到大家滿滿的愛，好像還把你們餵胖了。」

最令人感動的是，賈永婕還宣布之後會把金額明細列表出來，若有多餘的部分，她會全數捐給需要的慈善團體，「我昨天收到一個醫護人員的留言他說其實他們更願意將愛心便當分給需要的弱勢族群。謝謝你們我會把你們的愛分享給更需要的人。」