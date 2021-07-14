鴻海創辦人郭台銘一行人日前入府面會總統蔡英文，商討BNT購買事宜，卻在遭前國策顧問、挺綠名嘴黃越綏批評陪同的永齡基金會執行長劉宥彤穿著無禮，她今天(14日)在臉書上痛批台北市議員徐巧芯「三八假賢慧」，徐巧芯則反嗆黃才三八，並狠酸她「不要再崩潰了阿嬤」。

黃越綏日前批評劉宥彤穿著無理，引來網友反彈，徐巧芯也在她臉書流言，「牛仔褲怎麼了嗎？穿牛仔褲等於仗勢凌人是什麼神邏輯？以後難道進到總統要行跪拜禮不然拖出去砍頭？」，對此她今在臉書上發文反擊網友，並點名徐巧芯，居然當起民眾黨的義勇軍，對我做無厘頭的咆哮和挑釁，令人訝異。

徐巧芯在黃越綏臉書留言力挺劉宥彤。(圖 翻攝自黃越綏臉書)

黃越綏更說，以前有人說她是臉美腦殘時，我還為她辯護，但沒想到果然是三八假賢慧，別人吃米粉喊什麼燒啊？難怪國民黨民調拉不起來，讓民眾黨戲謔為小白也是剛好而已。

針對黃越綏的批評，徐巧芯則在臉書上直言，「說人說自己，妳才三八」，郭台銘、劉宥彤、鴻海團隊、台積電團隊是為了幫全民買疫苗進到總統府，是為全國不分黨派的人爭取疫苗，跟政黨無關，就像我謝謝美國日本一樣，他們值得一個感謝。

結果你不感謝就算了，還拿一個女性幕僚的衣著開刀，要人「自重」，這種欠罵的言論跟我跟他們同不同政黨根本沒關係，有一點常識跟正義感的人都會站出來撻伐這種糟糕的言論。

徐巧芯認為，POLO衫加牛仔褲的搭配很好，到底要怎樣才莊重？現在被打臉還見笑轉生氣，開始口不擇言罵人腦殘、三八？「妳自己在那邊八卦別人的牛仔褲就不腦殘、不三八？等等，該不會又要我遵守妳的三從四德，才算個女性該有的模樣吧？」

徐巧芯更譏諷黃越綏，什麼都要扯政黨，扯藍綠白，扯選不選總統，好像這個世界上只有政治一樣，「真的好了啦，不要再崩潰了阿嬤」。