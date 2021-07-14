波音削減787客機產量 股價重挫 22:252021/07/14 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 飛機製造商波音13日表示，在尚未交付給客戶的787客機上發現製造缺陷、需要時間修復，該客機產量將暫時低於每月5架的產能，預估787客機今年交機量恐不到庫存的一半。受此消息影響，波音股價周二下跌4.23％，每股報228.2美元。 台積電一夫當關 力抗航運股重挫 台股震盪逾200點收小黑 貨櫃三雄續弱重挫 #客機 #波音 #削減 #產量 #股價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美媒爆iPhone 13產量驚人 台積電不蓋牌明洩答案 18:092021/07/14 財經 《國際產業》業務Q2加速 諾基亞擬上調全年展望 17:412021/07/13 財經 《集中市場》外資連3買 押寶台積法說行情 15:422021/07/14 財經 《航運股》陽明重挫 現增恐掀棄購潮 10:532021/07/14 財經 土洋對作航運鋼鐵2族群 分析師：電子類股有望接棒 22:422021/07/14 財經 收購搜狗獲准 騰訊股價吐悶氣 04:102021/07/14 全球財經 FAA：波音夢幻客機品質又出問題 暫停交機 15:252021/07/13 國際 中租股價216元 創新高 04:102021/07/14 金融．稅務 《盤中解析》台股高檔風浪大 台積掌舵穩軍心 12:012021/07/14 財經 觀策站》防疫中的恩庇主義亂象（關澄） 15:212021/07/14 海納百川 《半導體》H2旺季續旺 超豐登新高價 14:512021/07/14 財經 財經熱門新聞 長榮、陽明遭奪命追殺 有大咖偷吃貨 散戶不要做錯了 - 財經 航運慘跌抱不住？財經網美揭2項數據：一張不賣 - 財經 貨櫃海運價 今年第16度調漲 - 財經要聞 - 工商時報 航運爆血腥大屠殺 長榮、陽明、萬海底部到了？ - 財經 全球半導體設備支出 大噴發 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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