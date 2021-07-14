飛機製造商波音13日表示，在尚未交付給客戶的787客機上發現製造缺陷、需要時間修復，該客機產量將暫時低於每月5架的產能，預估787客機今年交機量恐不到庫存的一半。受此消息影響，波音股價周二下跌4.23％，每股報228.2美元。