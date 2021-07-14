美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日出席眾議院聽證會，發表半年一度的貨幣政策報告，他在書面證詞提到，美國通膨在未來幾個月料持續升溫，之後將趨於和緩。至於外界關注的Fed何時縮減QE（量化寬鬆），鮑爾僅表示會在往後的集會持續討論。

Fed又將在本月底召開例會，預料Fed官員針對購債減碼的時間及方式有更熱烈的討論，但不急於做決定。事實上Fed內部對縮減QE的看法相當分歧，已有幾位官員疾呼盡快啟動，放慢購債腳步，但另有官員表示Fed不該貿然減碼QE。

鮑爾周三前往眾院金融服務委員會作證，接著周四將赴參議院銀行委員會報告。他在事先擬好的書面證詞中表示，疫情引發的供給瓶頸及其他限制，導致特定貨品服務的價格飆漲，「但隨著瓶頸效應紓解，物價多少會反轉。」

鮑爾指出，美國經濟欲達到Fed的通膨和就業目標仍有一段距離，不過官員看好持續有進展。

Fed內部雖開始有討論縮表的聲音，但分析師預測，Fed資產負債表還會一路膨脹到9兆美元才會觸頂，而且一旦著手減碼QE，要花1年時間方能完全罷手。

Fed的資產負債表規模，在今年夏天就會突破8兆美元，將是有史以來首見，但離達到峰點還有一段長路要走。

富國銀行投資研究所全球固定收益策略部門主管雷林（Brian Rehling），根據紐約聯邦儲備銀行的預測指出，Fed資產負債表在明年底之前將觸頂，來到9兆美元，而此規模會維持到2025年。

雷林在12日發表的報告寫道，「雖說開始出現Fed準備縮表的耳語，我們預期時間會拉得很長。一旦Fed啟動縮表，我們預估要經過一年左右時間，Fed的擴大資產負債表動作才會完全停手。」

Fed資產負債表從2008年中的9000億美元，一路擴張到8兆美元，而且還將繼續膨脹，總共橫跨13年時間，歷經全球金融風暴與新冠疫情這兩大危機。