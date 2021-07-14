美國6月消費者物價指數（CPI）爆表，CPI年增5.4%續創2008年8月以來最大漲幅，高於市場預期的5%，美聯準主席鮑爾周三（14日）發表鴿派證詞，重申通膨暫時性的說法，美股早盤4大指數開高，道瓊工業指數漲逾百點，標普小漲0.4%續創新高。

截至台北時間22點01分，道瓊工業指數上漲112.79點或0.32%，暫報35001.58點；那斯達克指數上漲87.93點或0.6%，暫報14765.58點；標普500指數上漲17.60點或0.4%，暫報4386.81點；費城半導體指數上漲45.18點或1.37%，暫報3345.98點。

5大科技巨頭齊揚，電動車大廠特斯拉下跌1.78美元或0.27%，暫報666.76美元；蘋果上漲3.2美元或2.2%，暫報148.84美元；台積電ADR上漲1.35美元或1.09%，暫報125.25美元；聯電ADR上漲0.03美元或0.3%，暫報9.85美元。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）就貨幣政策和經濟赴國會聽證會，會上表示通膨已經有明顯的上升，且在未來幾個月內將維持在高位，方才趨於平緩；鮑爾表示，美國經濟復甦還未達能夠展開縮減債購規模的程度，達到「實質性進展」還有段距離，雖然能夠看到勞動力市場持續在改善，但仍然很遙遠。

鮑爾會上重申，Fed在決定改變購債模式之前，會提前公布相關決策。

美國勞工統計局公布6月生產者物價指數（PPI）數據，按年來看，6月PPI年增7.3%，高於預期的6.7%和前值6.6%，6月核心PPI年增5.6%，高於預期的5.1%和前值4.8%；按月來看，6月PPI月增1%，高於預期的0.6%和前值0.8%，6月核心PPI月增1%，高於預期的0.5%和前值0.7%。