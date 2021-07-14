「屏東縣可以！台中市不行？」台中市教育產業工會今天表示，屏東縣學校教職員將在明天施打新冠肺炎疫苗，要求中市能儘速開放施打。台中市教育局回應表示，中央已宣布高中職以下教職員列入第7順位優先接種對象、教育部也規劃開學前2周完成施打，市府將配合中央作業時程，待專案疫苗撥配後，協助在開學前完成施打。

台中市教育產業工會副理事長林碩杰表示，屏東縣的學校教職員將在明天施打疫苗，而中市學校早在上週就進行造冊，卻遲遲未被通知何時可以打疫苗，「屏東縣可以！台中市不行？」，他並質問：「中市的施打計畫在哪裡？」

工會表示，接獲不少基層教師反應，已被要求暑假期間到校處理學生業務，包括公立高職師生現已被要求到校，包括準備全國技能定術科實作測試、師生到校打掃、中小學師生返校日、新生訓練、高一銜接課程等工作。但學校教師尚未施打疫苗，此類群聚造成染疫的恐懼及壓力，令基層教師極度擔憂。

台中市教育局回應表示，中央流行疫情指揮中心已宣布全國高中職以下教職員列入第7順位優先接種疫苗對象，教育部也規劃於開學前2周完成施打，近日各縣市政府也展開造冊工作，市府將配合中央作業時程，提前做好準備，待專案疫苗撥配下來後，即協助教職員於開學前完成疫苗施打，提升保護力，守護師生健康。