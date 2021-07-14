日本援贈第三批AZ疫苗，謝長廷：今天檢驗完成。取自謝長廷臉書

日本援贈我第三批近百萬劑AZ疫苗，駐日代表謝長廷表示，檢驗今天已經順利完成。數量有97萬4680劑，有效期限至10月10日，由於外界質疑疫苗是否有獲緊急授權，他也秀出該疫苗，在2月15日就已由WHO緊急授權使用。

謝長廷今天在臉書標示日本第三批援贈AZ疫苗的檢驗情況，除了數量丶有效期限外，還有生產地來自日本，2月15日由WHO緊急授權使用，5月21日由日本緊急授權使用，WHO緊急使用清單（EUL) 日期為7月9日。

謝長廷表示，因為是日本第三次捐贈，他心情比較放鬆，記得第一次情況危急、時間緊迫，救人命的疫苗如果發生搶奪、衝撞或其他事故，影響非同小可，所以戰戰兢兢，提心吊膽。

他說，當時一直到最後日航飛機起飛，又聽說也有軍機起飛，嚴密警戒，保護日本航機的安全，才放下心來。「現在回想，寧願相信那只是自己過度解讀的虛驚罷了！」